Ассистентский хет-трик Ивана Демидова помог «Монреалю» переиграть «Ванкувер»

В ночь с 12 на 13 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

20-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился тремя результативными передачами

Голы гостей на счету Элиаса Петтерссона, Эвандера Кейна и Макса Сассона, за «Канадиенс» отличились Ноа Добсон, Александр Каррье (дубль), Майк Мэтисон, Юрай Слафковски и Оливер Капанен.