Монреаль Канадиенс — Ванкувер Кэнакс, результат матча 13 января 2026, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассистентский хет-трик Ивана Демидова помог «Монреалю» переиграть «Ванкувер»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Карлссон, Гронек) – 11:53     1:1 Добсон (Судзуки) – 18:13 (pp)     1:2 Кейн (Рятю) – 21:50     2:2 Каррье (Судзуки, Тексье) – 24:31     3:2 Каррье (Слафковски, Демидов) – 24:51     3:3 Сассон (О'Коннор, Жозеф) – 29:42     4:3 Мэтисон (Кофилд, Тексье) – 40:29     5:3 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 41:07     6:3 Капанен (Демидов, Слафковски) – 46:05    

20-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился тремя результативными передачами

Голы гостей на счету Элиаса Петтерссона, Эвандера Кейна и Макса Сассона, за «Канадиенс» отличились Ноа Добсон, Александр Каррье (дубль), Майк Мэтисон, Юрай Слафковски и Оливер Капанен.

