Голевой пас Никишина не спас «Каролину» от поражения в матче с «Детройтом»

Сегодня, 13 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали в овертайме хозяева со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами сегодня отличились Джеймс ван Римсдайк, Алекс Дебринкэт, Альберт Юханссон, а также забивший в овертайме Эндрю Копп.

У гостей в этой встрече забивали Джексон Блейк, Сет Джарвис и Шейн Гостисбер. Российский защитник Александр Никишин сделал ассист.

Теперь «Каролина» и «Детройт» набрали по 60 очков и занимают первое и второе место таблицы Востока.