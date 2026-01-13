Голевой пас Никишина не спас «Каролину» от поражения в матче с «Детройтом»
Сегодня, 13 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали в овертайме хозяева со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 ван Римсдайк (Зайдер, Рэймонд) – 01:32 (pp) 2:0 Дебринкэт (Копп, Шьяро) – 21:28 3:0 Юханссон (Кейн, Дебринкэт) – 24:54 3:1 Блейк (Холл, Никишин) – 44:44 (pp) 3:2 Джарвис (Ахо) – 47:56 (sh) 3:3 Гостисбер (Ахо) – 56:59 (pp) 4:3 Копп (Дебринкэт) – 63:27
В составе победителей заброшенными шайбами сегодня отличились Джеймс ван Римсдайк, Алекс Дебринкэт, Альберт Юханссон, а также забивший в овертайме Эндрю Копп.
У гостей в этой встрече забивали Джексон Блейк, Сет Джарвис и Шейн Гостисбер. Российский защитник Александр Никишин сделал ассист.
Теперь «Каролина» и «Детройт» набрали по 60 очков и занимают первое и второе место таблицы Востока.
