Голевой пас Никишина не спас «Каролину» от поражения в матче с «Детройтом»

Сегодня, 13 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали в овертайме хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 ван Римсдайк (Зайдер, Рэймонд) – 01:32 (pp)     2:0 Дебринкэт (Копп, Шьяро) – 21:28     3:0 Юханссон (Кейн, Дебринкэт) – 24:54     3:1 Блейк (Холл, Никишин) – 44:44 (pp)     3:2 Джарвис (Ахо) – 47:56 (sh)     3:3 Гостисбер (Ахо) – 56:59 (pp)     4:3 Копп (Дебринкэт) – 63:27    

В составе победителей заброшенными шайбами сегодня отличились Джеймс ван Римсдайк, Алекс Дебринкэт, Альберт Юханссон, а также забивший в овертайме Эндрю Копп.

У гостей в этой встрече забивали Джексон Блейк, Сет Джарвис и Шейн Гостисбер. Российский защитник Александр Никишин сделал ассист.

Теперь «Каролина» и «Детройт» набрали по 60 очков и занимают первое и второе место таблицы Востока.

