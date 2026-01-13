Демидову не хватило одного ассиста для повторения рекорда «Монреаля» 74 летней давности
20-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился тремя результативными передачами в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», повторив редкое достижение.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Карлссон, Гронек) – 11:53 1:1 Добсон (Судзуки) – 18:13 (pp) 1:2 Кейн (Рятю) – 21:50 2:2 Каррье (Судзуки, Тексье) – 24:31 3:2 Каррье (Слафковски, Демидов) – 24:51 3:3 Сассон (О'Коннор, Жозеф) – 29:42 4:3 Мэтисон (Кофилд, Тексье) – 40:29 5:3 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 41:07 6:3 Капанен (Демидов, Слафковски) – 46:05
Иван Демидов (0+3) стал третьим новичком «Канадиенс» за последнее десятилетие, которому удалось отдать три результативные передачи в одном матче. Ранее это делали Лэйн Хатсон (три раза; последний — 1 апреля 2025 года) и Ник Судзуки (29 декабря 2019 года).
Демидову не хватило всего одной передачи, чтобы повторить клубный рекорд по числу ассистов за игру среди новичков — это достижение в последний раз покорялось игроку ровно 74 года назад.
Демидов отдал шикарный пас в летнем лагере «Монреаля»
