Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидову не хватило одного ассиста для повторения рекорда «Монреаля» 74 летней давности

Демидову не хватило одного ассиста для повторения рекорда «Монреаля» 74 летней давности
Комментарии

20-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился тремя результативными передачами в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», повторив редкое достижение.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Карлссон, Гронек) – 11:53     1:1 Добсон (Судзуки) – 18:13 (pp)     1:2 Кейн (Рятю) – 21:50     2:2 Каррье (Судзуки, Тексье) – 24:31     3:2 Каррье (Слафковски, Демидов) – 24:51     3:3 Сассон (О'Коннор, Жозеф) – 29:42     4:3 Мэтисон (Кофилд, Тексье) – 40:29     5:3 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 41:07     6:3 Капанен (Демидов, Слафковски) – 46:05    

Иван Демидов (0+3) стал третьим новичком «Канадиенс» за последнее десятилетие, которому удалось отдать три результативные передачи в одном матче. Ранее это делали Лэйн Хатсон (три раза; последний — 1 апреля 2025 года) и Ник Судзуки (29 декабря 2019 года).

Демидову не хватило всего одной передачи, чтобы повторить клубный рекорд по числу ассистов за игру среди новичков — это достижение в последний раз покорялось игроку ровно 74 года назад.

Демидов отдал шикарный пас в летнем лагере «Монреаля»

Материалы по теме
Ассистентский хет-трик Ивана Демидова помог «Монреалю» переиграть «Ванкувер»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android