Демидову не хватило одного ассиста для повторения рекорда «Монреаля» 74 летней давности

20-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился тремя результативными передачами в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», повторив редкое достижение.

Иван Демидов (0+3) стал третьим новичком «Канадиенс» за последнее десятилетие, которому удалось отдать три результативные передачи в одном матче. Ранее это делали Лэйн Хатсон (три раза; последний — 1 апреля 2025 года) и Ник Судзуки (29 декабря 2019 года).

Демидову не хватило всего одной передачи, чтобы повторить клубный рекорд по числу ассистов за игру среди новичков — это достижение в последний раз покорялось игроку ровно 74 года назад.

Демидов отдал шикарный пас в летнем лагере «Монреаля»