Никита Кучеров повторил достижение Могильного в XX веке и установил рекорд XXI века в НХЛ

Никита Кучеров повторил достижение Могильного в XX веке и установил рекорд XXI века в НХЛ
Российский звёздный форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:1) и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хольмберг (Гиргенсонс, Гурд) – 01:10     0:2 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 20:33     0:3 Пойнт (Бьёркстранд, Гюнцель) – 24:29 (pp)     1:3 Дворак – 25:40     1:4 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 39:29 (pp)     1:5 Кучеров (Рэддиш, Чирелли) – 56:39    

Кучеров продлил серию матчей с несколькими очками до девяти игр и сравнялся с Александром Могильным (9 матчей в сезоне-1992/93) — это вторая по продолжительности серия в истории НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (10 матчей в сезоне-1995/96).

Напомним, у Кучерова сейчас 23 гола и 44 ассиста в 40 матчах текущего сезона регулярки.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

