Никита Кучеров повторил достижение Могильного в XX веке и установил рекорд XXI века в НХЛ

Российский звёздный форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:1) и вписал своё имя в историю.

Кучеров продлил серию матчей с несколькими очками до девяти игр и сравнялся с Александром Могильным (9 матчей в сезоне-1992/93) — это вторая по продолжительности серия в истории НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (10 матчей в сезоне-1995/96).

Напомним, у Кучерова сейчас 23 гола и 44 ассиста в 40 матчах текущего сезона регулярки.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду