Кучеров продлил серию с 2+ очками до 9 матчей, повторив рекорд Стивена Стэмкоса

Российский звёздный форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:1) и вписал своё имя в историю лиги.

Сегодня россиянин продлил свою серию матчей с несколькими набранными очками до девяти игр и сравнялся с бывшим одноклубником Стивеном Стэмкосом (9 матчей в сезоне-2021/22) — это самая длинная подобная серия среди действующих игроков в НХЛ.

Напомним, сейчас Стэмкос выступает за «Нэшвилл». У Кучерова в этом сезоне 23 гола и 44 ассиста в 40 матчах за клуб.

