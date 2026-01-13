Скидки
Главная Хоккей Новости

Кучеров продлил серию с 2+ очками до 9 матчей, повторив рекорд Стивена Стэмкоса

Кучеров продлил серию с 2+ очками до 9 матчей, повторив рекорд Стивена Стэмкоса
Российский звёздный форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:1) и вписал своё имя в историю лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хольмберг (Гиргенсонс, Гурд) – 01:10     0:2 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 20:33     0:3 Пойнт (Бьёркстранд, Гюнцель) – 24:29 (pp)     1:3 Дворак – 25:40     1:4 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 39:29 (pp)     1:5 Кучеров (Рэддиш, Чирелли) – 56:39    

Сегодня россиянин продлил свою серию матчей с несколькими набранными очками до девяти игр и сравнялся с бывшим одноклубником Стивеном Стэмкосом (9 матчей в сезоне-2021/22) — это самая длинная подобная серия среди действующих игроков в НХЛ.

Напомним, сейчас Стэмкос выступает за «Нэшвилл». У Кучерова в этом сезоне 23 гола и 44 ассиста в 40 матчах за клуб.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

