Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 13 января 2026, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Миннесота» уступила «Нью-Джерси», у Кирилла Капризова «-2»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 января мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Хишир) – 10:07     1:1 Хартман (Фэйбер, Юханссон) – 33:41     1:2 Палат (Хишир, Хэмилтон) – 39:52     1:3 Братт (Хэмилтон, Хьюз) – 47:28     1:4 Братт (Хэмилтон, Диллон) – 47:49     1:5 Палат (Мерсер) – 49:39     2:5 Фолиньо (Бродин, Хиностроза) – 59:41 (pp)    

Шесть российских хоккеистов обеих команд — нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин, Данила Юров, форварды «Нью-Джерси» Арсений Грицюк и Евгений Дадонов — очков не набрали. Показатель полезности Капризова составил «-2», у остальных игроков он выше.

В составе «Уайлд» отличились Райан Хартман и Маркус Фолиньо, за гостей забивали Доусон Мерсер, Ондржей Палат (дубль) и Йеспер Братт (дубль).

Комментарии
