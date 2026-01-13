«Миннесота» уступила «Нью-Джерси», у Кирилла Капризова «-2»

В ночь с 12 на 13 января мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли со счётом 5:2.

Шесть российских хоккеистов обеих команд — нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин, Данила Юров, форварды «Нью-Джерси» Арсений Грицюк и Евгений Дадонов — очков не набрали. Показатель полезности Капризова составил «-2», у остальных игроков он выше.

В составе «Уайлд» отличились Райан Хартман и Маркус Фолиньо, за гостей забивали Доусон Мерсер, Ондржей Палат (дубль) и Йеспер Братт (дубль).