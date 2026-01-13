Коннор Макдэвид — первый игрок в истории «Эдмонтона», поучаствовавший в 200 победных голах

Звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» и установил рекорд клуба.

Макдэвид стал первым игроком в истории «Ойлерз», который поучаствовал в 200 победных голах команды. Сейчас Макдэвид — один из семи действующих игроков с таким показателем, при этом лидер списка — Сидни Кросби (279).

Напомним, «Эдмонтон» в итоге выиграл сегодняшний матч со счётом 4:1. В текущем сезоне на счету Макдэвида 30 голов и 50 результативных передач в 46 матчах за клуб.

