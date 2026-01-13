Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид — первый игрок в истории «Эдмонтона», поучаствовавший в 200 победных голах

Коннор Макдэвид — первый игрок в истории «Эдмонтона», поучаствовавший в 200 победных голах
Комментарии

Звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» и установил рекорд клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 14:41     0:2 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 20:16     1:2 Бертуцци (Кайзер) – 54:46     1:3 Бушар (Хайман) – 59:07     1:4 Драйзайтль – 59:15    

Макдэвид стал первым игроком в истории «Ойлерз», который поучаствовал в 200 победных голах команды. Сейчас Макдэвид — один из семи действующих игроков с таким показателем, при этом лидер списка — Сидни Кросби (279).

Напомним, «Эдмонтон» в итоге выиграл сегодняшний матч со счётом 4:1. В текущем сезоне на счету Макдэвида 30 голов и 50 результативных передач в 46 матчах за клуб.

Макдэвид показал, как готовится к новому сезону

Материалы по теме
Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ
Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android