Коннор Макдэвид — первый игрок в истории «Эдмонтона», поучаствовавший в 200 победных голах
Поделиться
Звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» и установил рекорд клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 14:41 0:2 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 20:16 1:2 Бертуцци (Кайзер) – 54:46 1:3 Бушар (Хайман) – 59:07 1:4 Драйзайтль – 59:15
Макдэвид стал первым игроком в истории «Ойлерз», который поучаствовал в 200 победных голах команды. Сейчас Макдэвид — один из семи действующих игроков с таким показателем, при этом лидер списка — Сидни Кросби (279).
Напомним, «Эдмонтон» в итоге выиграл сегодняшний матч со счётом 4:1. В текущем сезоне на счету Макдэвида 30 голов и 50 результативных передач в 46 матчах за клуб.
Макдэвид показал, как готовится к новому сезону
Комментарии
- 13 января 2026
-
08:08
-
07:42
-
07:30
-
07:10
-
06:45
-
06:35
-
06:18
-
06:10
-
05:55
-
05:46
-
05:35
-
04:54
-
04:44
-
04:38
-
04:17
-
03:42
-
03:21
-
03:03
-
01:55
-
01:14
- 12 января 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:26
-
23:04
-
22:57
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:14