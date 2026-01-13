Крутые рекорды Кучерова и Панарина, сенсационный вылет «ПСЖ» из Кубка. Главное к утру

Российские нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Никита Кучеров и Артемий Панарин отметились результативными действиями и значимыми достижениями в НХЛ, «Пари-Сен Жермен» сенсационно вылетел из Кубка Франции, уступив «Парижу», Диана Шнайдер обыграла Лейлу Фернандес на старте «пятисотника» в Аделаиде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня