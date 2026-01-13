Скидки
12 января главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, теннис, НБА, НХЛ

Крутые рекорды Кучерова и Панарина, сенсационный вылет «ПСЖ» из Кубка. Главное к утру
Комментарии

Российские нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Никита Кучеров и Артемий Панарин отметились результативными действиями и значимыми достижениями в НХЛ, «Пари-Сен Жермен» сенсационно вылетел из Кубка Франции, уступив «Парижу», Диана Шнайдер обыграла Лейлу Фернандес на старте «пятисотника» в Аделаиде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и ассист Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Филадельфию».
  2. Никита Кучеров повторил достижение Могильного в XX веке и установил рекорд XXI века в НХЛ.
  3. «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции на стадии 1/16 финала, проиграв в дерби «Парижу».
  4. Диана Шнайдер обыграла Лейлу Фернандес и вышла во второй круг «пятисотника» в Аделаиде.
  5. Панарин достиг отметки в 600 очков в НХЛ за «Рейнджерс», установив новый рекорд франшизы.
  6. «Сделка состоялась». Фабрицио Романо назвал новый клуб Тимо Вернера.
  7. «Бруклин» без Дёмина проиграл «Далласу» и продлил серию поражений в НБА до четырёх матчей.
  8. Ассистентский хет-трик Ивана Демидова помог «Монреалю» переиграть «Ванкувер».
  9. «Ювентус» одержал уверенную победу над «Кремонезе» в матче 20-го тура Серии А.
  10. Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прибыл в Москву.

Главные новости дня

Новости. Хоккей
