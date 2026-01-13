Сергей Бобровский вышел на третье место по гостевым победам в истории НХЛ
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал победу в гостевой встрече регулярного сезона с «Баффало Сэйбрз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский одержал свою 206-ю гостевую победу в карьере и по данному показателю вышел на третье место в истории НХЛ, сравнявшись с Эдом Бельфором. Второе место в истории занимает Марк-Андре Флёри (246), рекорд принадлежит Мартину Бродо (310).
В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». Гости площадки выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Балинскис, Вераге) – 02:35 (pp) 1:1 Брайсон (Маклауд, Метса) – 10:19 1:2 Грир (Беннетт, Вераге) – 15:11 2:2 Бенсон (Томпсон) – 37:57 2:3 Лунделль (Луостаринен, Форслинг) – 51:07 2:4 Грир (Вераге, Беннетт) – 58:46 3:4 Так (Байрэм, Далин) – 59:46
