Сергей Бобровский вышел на третье место по гостевым победам в истории НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал победу в гостевой встрече регулярного сезона с «Баффало Сэйбрз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский одержал свою 206-ю гостевую победу в карьере и по данному показателю вышел на третье место в истории НХЛ, сравнявшись с Эдом Бельфором. Второе место в истории занимает Марк-Андре Флёри (246), рекорд принадлежит Мартину Бродо (310).

В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». Гости площадки выиграли встречу со счётом 4:3.