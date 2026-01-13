«Потрясающе». Форвард «Детройта» — о церемонии вывода из обращения номера Фёдорова

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Алекс Дебринкэт высказался о церемонии вывода из обращения номера Сергея Фёдорова, которая состоялась перед игрой с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).

«Это было потрясающе. Я родом отсюда и видел его, когда рос. Знаю, как много он значит для наследия организации, поэтому это было особенно», — приводит слова Дебринкэта сайт НХЛ.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.