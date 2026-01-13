Результаты матчей НХЛ на 13 января 2026 года

В ночь на 13 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 13 января 2026 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Сиэтл Кракен» — 2:4;

«Филадельфия Флайерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:5;

«Баффало Сэйбрз» – «Флорида Пантерз» — 3:4;

«Детройт Ред Уингз» – «Каролина Харрикейнз» — 4:3 ОТ;

«Монреаль Канадиенс» – «Ванкувер Кэнакс» — 6:3;

«Миннесота Уайлд» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:5;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Даллас Старз» — 1:3;

«Колорадо Эвеланш» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 45 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 60 очков после 46 встреч.