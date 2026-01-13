Никита Кучеров вышел на первое место в НХЛ по количеству серий из 10 матчей с очками
Поделиться
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров оформил 12-ю в карьере серию из 10 матчей с набранными очками, обойдя Леона Драйзайтля и Яромира Ягра и выйдя на первое место в истории НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Столько же таких серий имеет только Петер Штястны (12).
В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хольмберг (Гиргенсонс, Гурд) – 01:10 0:2 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 20:33 0:3 Пойнт (Бьёркстранд, Гюнцель) – 24:29 (pp) 1:3 Дворак – 25:40 1:4 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 39:29 (pp) 1:5 Кучеров (Рэддиш, Чирелли) – 56:39
Комментарии
- 13 января 2026
-
09:55
-
09:45
-
09:37
-
09:35
-
09:35
-
09:32
-
09:26
-
09:15
-
09:04
-
08:50
-
08:43
-
08:30
-
08:08
-
07:42
-
07:30
-
07:10
-
06:45
-
06:35
-
06:18
-
06:10
-
05:55
-
05:46
-
05:35
-
04:54
-
04:44
-
04:38
-
04:17
-
03:42
-
03:21
-
03:03
-
01:55
-
01:14
- 12 января 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48