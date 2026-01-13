Никита Кучеров вышел на первое место в НХЛ по количеству серий из 10 матчей с очками

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров оформил 12-ю в карьере серию из 10 матчей с набранными очками, обойдя Леона Драйзайтля и Яромира Ягра и выйдя на первое место в истории НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Столько же таких серий имеет только Петер Штястны (12).

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.