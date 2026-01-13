Сергей Фёдоров появился на арене «Детройта» в кабриолете Chevrolet Corvette C4

«Детройт Ред Уингз» провёл торжественную церемонию перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ) в честь вывода из обращения 91-го номера Сергея Фёдорова.
Фёдоров появился на арене «Детройта» в кабриолете Chevrolet Corvette C4. Именно такой автомобиль был у легенды «красных крыльев» во время его игры в НХЛ.
Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.
- 13 января 2026
- 12 января 2026
