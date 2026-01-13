Скидки
Сергей Фёдоров появился на арене «Детройта» в кабриолете Chevrolet Corvette C4

Сергей Фёдоров появился на арене «Детройта» в кабриолете Chevrolet Corvette C4
«Детройт Ред Уингз» провёл торжественную церемонию перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ) в честь вывода из обращения 91-го номера Сергея Фёдорова.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 ван Римсдайк (Зайдер, Рэймонд) – 01:32 (pp)     2:0 Дебринкэт (Копп, Шьяро) – 21:28     3:0 Юханссон (Кейн, Дебринкэт) – 24:54     3:1 Блейк (Холл, Никишин) – 44:44 (pp)     3:2 Джарвис (Ахо) – 47:56 (sh)     3:3 Гостисбер (Ахо) – 56:59 (pp)     4:3 Копп (Дебринкэт) – 63:27    

Фёдоров появился на арене «Детройта» в кабриолете Chevrolet Corvette C4. Именно такой автомобиль был у легенды «красных крыльев» во время его игры в НХЛ.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.

