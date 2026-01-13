Расписание матчей КХЛ на 13 января 2026 года

Сегодня, 13 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 13 января 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Салават Юлаев»;

19:00. «Северсталь» – «Сибирь»;

19:30. «Ак Барс» – «Нефтехимик».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 45 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 70 очков после 43 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.