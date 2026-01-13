Иван Демидов увеличил до пяти очков лидерский отрыв в гонке новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился ассистентским хет-триком в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:3), которая прошла в ночь с 12 на 13 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Три результативных паса позволили лидирующему в гонке новичков текущего сезона НХЛ Ивану увеличить свой отрыв от ближайшего преследователя до пяти очков.

В активе Демидова теперь 39 (10+29) очков в 46 матчах, при этом у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 34 (14+20) очка в 45 матчах. На третьем месте с 29 (12+17) очками в 45 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

