Иван Демидов увеличил до пяти очков лидерский отрыв в гонке новичков НХЛ
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился ассистентским хет-триком в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:3), которая прошла в ночь с 12 на 13 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Три результативных паса позволили лидирующему в гонке новичков текущего сезона НХЛ Ивану увеличить свой отрыв от ближайшего преследователя до пяти очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Карлссон, Гронек) – 11:53 1:1 Добсон (Судзуки) – 18:13 (pp) 1:2 Кейн (Рятю) – 21:50 2:2 Каррье (Судзуки, Тексье) – 24:31 3:2 Каррье (Слафковски, Демидов) – 24:51 3:3 Сассон (О'Коннор, Жозеф) – 29:42 4:3 Мэтисон (Кофилд, Тексье) – 40:29 5:3 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 41:07 6:3 Капанен (Демидов, Слафковски) – 46:05
В активе Демидова теперь 39 (10+29) очков в 46 матчах, при этом у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 34 (14+20) очка в 45 матчах. На третьем месте с 29 (12+17) очками в 45 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.
Видео: Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке
