Расписание матчей ВХЛ на 13 января 2026 года

Сегодня, 13 января, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 13 января 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Дизель»;

15:00. «Металлург» Нк – «Кристалл»;

19:00. «Динамо» СПб – «Челны».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 70 очков в 43 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 69 очками после 41 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 играх). Регулярный чемпионат Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2026 года.