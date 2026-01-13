Расписание матчей МХЛ на 13 января 2026 года

Сегодня, 13 января, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 13 января 2026 года (время московское):

16:30. «Белые Медведи» – «Кузнецкие Медведи»;

16:30. «Авто» – «Омские Ястребы»;

17:00. «Снежные Барсы» – «Красноярские Рыси»;

18:30. «Реактор» – «АКМ Новомосковск»;

18:30. «Спутник» – «Мамонты Югры»;

18:30. «Чайка» – «Толпар»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – «Тайфун».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 58 очков после 38 матчей.