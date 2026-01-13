Скидки
Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов»

Специалист Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов», сообщает пресс-служба китайского клуба.

«После консультаций с врачом команды и руководством клуба главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан решил покинуть свой пост и сосредоточиться на полном восстановлении своего здоровья. На данный момент состояние Жерара Галлана улучшилось. Мы просим средства массовой информации уважать право семьи Галлана на частную жизнь и не беспокоить по поводу комментариев», — сказано в заявлении команды.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» будет Майк Келли.

