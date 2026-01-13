Специалист Жерар Галлан высказался о своём уходе из «Шанхайских Драконов» по состоянию здоровья.

«К сожалению, в последние недели самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент», — приводит слова Галлана пресс-служба «Шанхайских Драконов».

Исполнять обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» будет Майк Келли. Китайский клуб с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.