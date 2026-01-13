Сергей Фёдоров: Детройт всегда был моим домом, где бы я ни находился

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров высказался о своих чувствах, когда он прилетает в Детройт.

«Детройт — мой дом. Всегда был, где бы я ни находился. И когда я приземлялся, клянусь богом, каждый раз, когда я приземлялся в Детройте, я чувствовал себя спокойно. Я дышал по-другому. И мне нравится это чувство каждый раз, когда я приземляюсь», — приводит слова Фёдорова The Athletic.

Напомним, «Детройт Ред Уингз» провёл торжественную церемонию перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ) в честь вывода из обращения 91-го номера Сергея Фёдорова.