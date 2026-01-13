«Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 13 января, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третий матч команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее две победы одержал «Авангард». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 42 матча, набрал 59 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 44 очками после 44 встреч находится на седьмой строчке Востока.