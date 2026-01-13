Член Зала славы ИИХФ Хендерсон: Макдэвид — хоккеист поколения, лучший из тех, кто играл

Член Зала славы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Пол Хендерсон высоко оценил игру капитана «Эдмонтон Ойлерз» и нападающего сборной Канады Коннора Макдэвида.

«Всегда думаю, что сборная Канады победит. У нас есть три или четыре лучших игрока в мире, в том числе Макдэвид. Коннор — хоккеист поколения, лучший из тех, кто играл», — приводит слова Хендерсона пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету Макдэвида 30 голов и 50 результативных передач в 46 матчах за клуб.

Ранее Коннор Макдэвид стал первым игроком в истории «Ойлерз», который поучаствовал в 200 победных голах команды.