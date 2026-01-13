Легионер «Торпедо» — после волевой победы над «Динамо»: наша команда никогда не сдаётся

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла высказался о волевой победе над московским «Динамо» (4:3 ОТ).

— Ваше возвращение в игру началось с шайбы Егора Соколова, вы смогли отдать результативную передачу. Как это было?

— Да, я оказался в нужное время в нужном месте. Увидел Егора у ворот и воспользовался лишней секундой, потому что у меня было немного времени, просто пробил по воротам изо всех сил. Повезло, что он попал в цель.

— У вас была не очень хорошая серия игр (одна победа в шести матчах. — Прим. «Чемпионата»). В прошлой встрече с «Северсталью» были близки, чтобы перевести встречу в овертайм. Верили, что получится отыграться?

— Наша команда никогда не сдаётся и демонстрирует большую стойкость. Получились хорошая игра и отличный камбэк с нашей стороны, — сказал Нарделла в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.