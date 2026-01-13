Скидки
Легионер «Торпедо» — после волевой победы над «Динамо»: наша команда никогда не сдаётся

Комментарии

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла высказался о волевой победе над московским «Динамо» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Гараев, Журавлёв) – 13:47 (5x5)     1:1 Пыленков (Сергеев, Римашевский) – 24:20 (5x5)     2:1 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Мамин) – 45:42 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Галимов, Ожиганов) – 46:06 (5x5)     3:2 Соколов (Нарделла) – 53:44 (5x5)     3:3 Виноградов (Соколов, Конюшков) – 59:23 (5x5)     3:4 Виноградов (Гончарук, Летунов) – 62:15 (3x3)    

— Ваше возвращение в игру началось с шайбы Егора Соколова, вы смогли отдать результативную передачу. Как это было?
— Да, я оказался в нужное время в нужном месте. Увидел Егора у ворот и воспользовался лишней секундой, потому что у меня было немного времени, просто пробил по воротам изо всех сил. Повезло, что он попал в цель.

— У вас была не очень хорошая серия игр (одна победа в шести матчах. — Прим. «Чемпионата»). В прошлой встрече с «Северсталью» были близки, чтобы перевести встречу в овертайм. Верили, что получится отыграться?
— Наша команда никогда не сдаётся и демонстрирует большую стойкость. Получились хорошая игра и отличный камбэк с нашей стороны, — сказал Нарделла в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

