Легионер «Торпедо» — после волевой победы над «Динамо»: наша команда никогда не сдаётся

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла высказался о волевой победе над московским «Динамо» (4:3 ОТ).
— Ваше возвращение в игру началось с шайбы Егора Соколова, вы смогли отдать результативную передачу. Как это было?
— Да, я оказался в нужное время в нужном месте. Увидел Егора у ворот и воспользовался лишней секундой, потому что у меня было немного времени, просто пробил по воротам изо всех сил. Повезло, что он попал в цель.
— У вас была не очень хорошая серия игр (одна победа в шести матчах. — Прим. «Чемпионата»). В прошлой встрече с «Северсталью» были близки, чтобы перевести встречу в овертайм. Верили, что получится отыграться?
— Наша команда никогда не сдаётся и демонстрирует большую стойкость. Получились хорошая игра и отличный камбэк с нашей стороны, — сказал Нарделла в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
- 13 января 2026
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
09:55
-
09:45
-
09:37
-
09:35
-
09:35
-
09:32
-
09:26
-
09:15
-
09:04
-
08:50
-
08:43
-
08:30
-
08:08
-
07:42
-
07:30
-
07:10
-
06:45
-
06:35
-
06:18
-
06:10
-
05:55
-
05:46
-
05:35
-
04:54
-
04:44
-
04:38
-
04:17
-
03:42
-
03:21