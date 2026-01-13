Уил: никогда ничего не выиграешь, если команда хороша только в большинстве

Нападающий «Динамо» Джордан Уил рассказал о причинах поражения московского клуба от «Торпедо» (3:4 ОТ).

— Что случилось с командой в конце матча? Вы вели в две шайбы и большую часть игры владели инициативой…

— Всего пара мелких ошибок. Шайба попала в наши ворота — больше сказать нечего. Нужно быть острее на протяжении всех 60 минут. Если даёшь сопернику вздохнуть в последние пять минут, он заставит тебя заплатить.

— Большинство является одним из козырей «Динамо», в матче с «Торпедо» было также несколько попыток. Почему не получилось реализовать?

— У нас было много, думаю, около 10 отличных шансов, но не смогли воплотить их в голы. Полагаю, нам действительно нужно изменить представление, что мы хороши исключительно в большинстве, если хотим что-то выиграть. Никогда ничего не выиграешь, если команда хороша только в большинстве. Нужно показывать качественную игру во всех аспектах игры, включая формат «5 на 5», оборонительную зону, необходимо сражаться в углах площадки, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.