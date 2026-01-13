Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уил: никогда ничего не выиграешь, если команда хороша только в большинстве

Уил: никогда ничего не выиграешь, если команда хороша только в большинстве
Комментарии

Нападающий «Динамо» Джордан Уил рассказал о причинах поражения московского клуба от «Торпедо» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Гараев, Журавлёв) – 13:47 (5x5)     1:1 Пыленков (Сергеев, Римашевский) – 24:20 (5x5)     2:1 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Мамин) – 45:42 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Галимов, Ожиганов) – 46:06 (5x5)     3:2 Соколов (Нарделла) – 53:44 (5x5)     3:3 Виноградов (Соколов, Конюшков) – 59:23 (5x5)     3:4 Виноградов (Гончарук, Летунов) – 62:15 (3x3)    

— Что случилось с командой в конце матча? Вы вели в две шайбы и большую часть игры владели инициативой…
— Всего пара мелких ошибок. Шайба попала в наши ворота — больше сказать нечего. Нужно быть острее на протяжении всех 60 минут. Если даёшь сопернику вздохнуть в последние пять минут, он заставит тебя заплатить.

— Большинство является одним из козырей «Динамо», в матче с «Торпедо» было также несколько попыток. Почему не получилось реализовать?
— У нас было много, думаю, около 10 отличных шансов, но не смогли воплотить их в голы. Полагаю, нам действительно нужно изменить представление, что мы хороши исключительно в большинстве, если хотим что-то выиграть. Никогда ничего не выиграешь, если команда хороша только в большинстве. Нужно показывать качественную игру во всех аспектах игры, включая формат «5 на 5», оборонительную зону, необходимо сражаться в углах площадки, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android