Уил — о праздниках: готовили с сыном печенье и делали морковку для Санты

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о том, как провёл праздничные новогодние дни в России.

— Как провели праздники?

— С семьёй и друзьями. Праздники — это прекрасное время, всегда приятно провести время со своими близкими и насладиться Рождеством. Моему сыну очень понравилось готовить печенье и делать морковку для Санты и его северных оленей. В этом году было весело отмечать Рождество с моим маленьким мальчиком, с нетерпением жду продолжения.

— То есть вы были в Москве?

— Да, в Москве, и гуляли на улице, играли в парке. Было много снега, это действительно здорово — белое Рождество, а белое Рождество — это всегда хорошо, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.