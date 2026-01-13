НХЛ выступила с заявлением о подготовке хоккейной арены для олимпийского турнира

Национальная хоккейная лига и Ассоциация профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) выступили с заявлением о подготовке хоккейной арены для олимпийского турнира.

«Мы рады, что мероприятие, прошедшее в эти выходные, стало хорошей пробной площадкой и дало важное представление о текущем состоянии хоккейной арены «Сантаджулия».

Несмотря на то что новый ледовый комплекс и всё ещё находящаяся в стадии строительства площадка сопряжены с определёнными трудностями, мы ожидаем, что работа, необходимая для решения всех оставшихся вопросов, будет продолжаться круглосуточно. НХЛ и NHLPA будут продолжать следить за ситуацией и готовы консультироваться по поводу проводимой работы, чтобы гарантировать, что местный организационный комитет, Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея обеспечат проведение турнира и условия, подходящие для лучших игроков мира», — приводит заявление НХЛ и NHLPA журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.