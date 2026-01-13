Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-вратарь «Спартака»: с приходом Георгиева защите красно-белых стало гораздо спокойнее

Экс-вратарь «Спартака»: с приходом Георгиева защите красно-белых стало гораздо спокойнее
Комментарии

Легендарный вратарь «Спартака» Дмитрий Сапрыкин оценил игру голкипера красно-белых Александра Георгиева.

«С приходом Георгиева защите «Спартака» стало гораздо спокойнее, ведь они чувствуют, что за спиной находится человек, который может выручить в любой момент. Я помню Сашу совсем молодым, всегда верил в него. Он очень требователен к себе, и если что-то не получается, то он не останавливается и продолжается совершенствоваться во вратарском мастерстве.

У него правильный выбор позиции. Он не садится перед броском. У нас сейчас очень развито у многих российских вратарей — играют в стиле «баттерфляй». Они просто с коленок не встают. Они играют все на площадь. А Георгиев от остальных отличается тем, что работает по шайбе и работает таким образом до конца. Это отличный вратарский стиль. Знак качества», — сказал Сапрыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
Тренер «Спартака» Жамнов высказался о результативной ошибке Мальцева в игре с ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android