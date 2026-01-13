Скидки
Легендарный вратарь «Спартака» оценил переход Александра Георгиева в стан красно-белых

Легендарный вратарь «Спартака» Дмитрий Сапрыкин высказался о переходе голкипера Александра Георгиева в стан красно-белых.

«Приглашение Георгиева — это отличный ход руководства «Спартака», потому что команде явно нужна была дополнительная уверенность. И они сделали всё, что от них зависело, чтобы у команды прибавилось уверенности. И Георгиев — это та самая таблетка от мандража. Я уверен, что дальше будет гораздо лучше», — сказал Сапрыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Георгиев провёл девять матчей, в которых одержал пять побед с 91,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.

