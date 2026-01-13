Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сан-Луи — о Демидове: если забить им голову, элитные игроки становятся посредственными

Сан-Луи — о Демидове: если забить им голову, элитные игроки становятся посредственными
Комментарии

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о работе с российским форвардом канадского клуба Иваном Демидовым.

«Нужно быть осторожным и не перегружать таких игроков тренерскими указаниями. Необходимо заложить прочный фундамент и установить базовые принципы. Как только они будут соответствовать этим требованиям, вы немного отойдёте в сторону.

Эти ребята тренируются сами. Они сами себя исправляют. Я не хочу вырывать у них клюшку из рук. В итоге, если забить им голову, элитные игроки становятся посредственными, потому что они не играют с предвкушением и постоянно спрашивают: «Что хотел бы сделать тренер в данной ситуации?» — приводит слова Сан-Луи аккаунт /r/Habs на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Иван Демидов увеличил до пяти очков лидерский отрыв в гонке новичков НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android