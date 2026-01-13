Сан-Луи — о Демидове: если забить им голову, элитные игроки становятся посредственными

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о работе с российским форвардом канадского клуба Иваном Демидовым.

«Нужно быть осторожным и не перегружать таких игроков тренерскими указаниями. Необходимо заложить прочный фундамент и установить базовые принципы. Как только они будут соответствовать этим требованиям, вы немного отойдёте в сторону.

Эти ребята тренируются сами. Они сами себя исправляют. Я не хочу вырывать у них клюшку из рук. В итоге, если забить им голову, элитные игроки становятся посредственными, потому что они не играют с предвкушением и постоянно спрашивают: «Что хотел бы сделать тренер в данной ситуации?» — приводит слова Сан-Луи аккаунт /r/Habs на своей странице в социальной сети Х.