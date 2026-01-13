Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхай» рассматривает кандидатуру Ильи Воробьёва на пост главного тренера — источник

«Шанхай» рассматривает кандидатуру Ильи Воробьёва на пост главного тренера — источник
Комментарии

«Шанхайские Драконы» рассматривают кандидатуру Ильи Воробьёва на пост главного тренера, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Клуб изучает возможность прихода Ильи Воробьёва в качестве главного тренера», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 13 января, команду официально покинул канадский тренер Жерар Галлан по состоянию здоровья. Исполнят обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» в данный момент Майк Келли.

Последним клубом Воробьёва был ЦСКА, в котором он работал в сезоне-2024/2025. Под руководством специалиста магнитогорский «Металлург» в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина, команда также выходила в финал плей-офф КХЛ в 2017 и 2022 годах.

Материалы по теме
Официально
Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android