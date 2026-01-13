«Шанхай» рассматривает кандидатуру Ильи Воробьёва на пост главного тренера — источник

«Шанхайские Драконы» рассматривают кандидатуру Ильи Воробьёва на пост главного тренера, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Клуб изучает возможность прихода Ильи Воробьёва в качестве главного тренера», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 13 января, команду официально покинул канадский тренер Жерар Галлан по состоянию здоровья. Исполнят обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» в данный момент Майк Келли.

Последним клубом Воробьёва был ЦСКА, в котором он работал в сезоне-2024/2025. Под руководством специалиста магнитогорский «Металлург» в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина, команда также выходила в финал плей-офф КХЛ в 2017 и 2022 годах.