Сегодня могло бы исполниться 90 лет спортсмену, комментатору Владимиру Писаревскому
Сегодня, 13 января 2026 года, могло бы исполниться 90 лет советскому и российскому спортсмену, тренеру, радио- и телекомментатору Владимиру Писаревскому.
Писаревский вёл репортажи с 26 чемпионатов мира по хоккею, а также со знаменитых серий СССР — Канада. Писаревский является заслуженным работником культуры Российской Федерации. В 50-е годы выступал за хоккейные клубы — московское «Динамо», «Химик» (Воскресенск). По окончании карьеры спортсмена стал главным тренером команды из Павловского Посада (Московская область).
В 75-летний юбилей Писаревский был награждён Федерацией хоккея России почётным знаком «За верность».
