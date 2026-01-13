Сегодня могло бы исполниться 90 лет спортсмену, комментатору Владимиру Писаревскому

Сегодня, 13 января 2026 года, могло бы исполниться 90 лет советскому и российскому спортсмену, тренеру, радио- и телекомментатору Владимиру Писаревскому.

Писаревский вёл репортажи с 26 чемпионатов мира по хоккею, а также со знаменитых серий СССР — Канада. Писаревский является заслуженным работником культуры Российской Федерации. В 50-е годы выступал за хоккейные клубы — московское «Динамо», «Химик» (Воскресенск). По окончании карьеры спортсмена стал главным тренером команды из Павловского Посада (Московская область).

В 75-летний юбилей Писаревский был награждён Федерацией хоккея России почётным знаком «За верность».