«Лучший капитан, с которым мне когда-либо доводилось играть». Фёдоров — об Айзермане

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров обратился к экс-капитану «красных крыльев» Стиву Айзерману, который не смог сдержать слёз на церемонии в честь вывода из обращения клуба 91-го номера.

«Лучший капитан, с которым мне когда-либо доводилось играть. Я каждый день видел его лидерские качества, трудолюбие, преданность. Детройт, вам очень повезло, что у вас есть Стиви в качестве генерального менеджера. Это лишь вопрос времени, когда «Ред Уингз» вновь поднимут ещё один Кубок Стэнли», — приводит слова Фёдорова журналистка Рэйчел Хопмайер на своей странице в социальной сети Х.