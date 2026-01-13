ЦСКА поздравил Сергея Фёдорова с выводом из обращения «Детройтом» 91-го номера

Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА поздравил Сергея Фёдорова с выводом из обращения «Детройт Ред Уингз» 91-го номера.

«Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет Сергея Викторовича со знаменательным событием в его карьере!» — сказано в сообщении команды.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.