Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА поздравил Сергея Фёдорова с выводом из обращения «Детройтом» 91-го номера

ЦСКА поздравил Сергея Фёдорова с выводом из обращения «Детройтом» 91-го номера
Комментарии

Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА поздравил Сергея Фёдорова с выводом из обращения «Детройт Ред Уингз» 91-го номера.

«Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет Сергея Викторовича со знаменательным событием в его карьере!» — сказано в сообщении команды.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.

Материалы по теме
Невероятная церемония в честь великого Фёдорова! «Детройт» увековечил его номер
Невероятная церемония в честь великого Фёдорова! «Детройт» увековечил его номер
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android