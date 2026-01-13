«Вашингтон» — «Монреаль»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 14 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это вторая игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу со счётом 8:4 одержал «Вашингтон».

«Вашингтон» провёл 46 встреч, в которых набрал 52 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» с 58 очками после 46 матчей находится на четвёртой строчке на Востоке.