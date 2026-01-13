Скидки
Коннор Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» по сезонам подряд с 50+ передачами
Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1) и установил рекорд клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 14:41     0:2 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 20:16     1:2 Бертуцци (Кайзер) – 54:46     1:3 Бушар (Хайман) – 59:07     1:4 Драйзайтль – 59:15    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид добрался до отметки в 50 результативных передач в 10-м сезоне подряд. В истории канадского клуба это новый рекорд. У Уэйна Гретцки и Яри Курри таких сезонов было по девять.

Напомним, в текущем сезоне на счету Макдэвида 30 голов и 50 результативных передач в 46 матчах за клуб.

Ранее Макдэвид стал первым игроком в истории «Эдмонтона», поучаствовавшим в 200 победных голах.

