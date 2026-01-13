Коннор Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» по сезонам подряд с 50+ передачами

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1) и установил рекорд клуба.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид добрался до отметки в 50 результативных передач в 10-м сезоне подряд. В истории канадского клуба это новый рекорд. У Уэйна Гретцки и Яри Курри таких сезонов было по девять.

Напомним, в текущем сезоне на счету Макдэвида 30 голов и 50 результативных передач в 46 матчах за клуб.

Ранее Макдэвид стал первым игроком в истории «Эдмонтона», поучаствовавшим в 200 победных голах.