Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин поздравил Сергея Фёдорова с выводом из обращения «Детройтом» 91-го номера.

«Поздравляю Сергея Викторовича Фёдорова с выводом его номера «91» из обращения в «Детройте». Сергей Фёдоров посвятил «Детройту» 13 сезонов, выиграл три Кубка Стэнли, является членом Зала хоккейной славы в Торонто. Также поздравляю Сергея Викторовича с Днём рождения. Желаю ему крепкого здоровья, удачи и благополучия», — написал Зюзин.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.