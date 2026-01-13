Скидки
Один из самых полезных игроков КХЛ Брук внесён в список травмированных минского «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Джош Брук внесён список травмированных белорусского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Защитник получил повреждение и не сможет отправиться с командой на ближайшую выездную серию. Желаем Джошу здоровья и скорейшего возвращения в строй», — сказано в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник провёл 35 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. Брук делит второе место нынешнего сезона КХЛ по показателю полезности — «+23», у лидера регулярки Александра Радулова из «Локомотива» — «+25».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

