Патрик Кейн: я хотел коньки как у Фёдорова, но отец никогда не разрешал мне их купить

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о коньках Сергея Фёдорова во время выступления российского нападающего за «красных крыльев».

«Все хотели эти коньки, когда он в них играл. У меня никогда не было таких. Отец никогда не разрешал мне их купить, но я всегда хотел их иметь», — приводит слова Кейна The Athletic.

Фото: «Детройт»

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.