«Уверен, будет полегче теперь». Вадим Шипачёв — о своём 1000-м очке в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о своих чувствах после того, как добрался до отметки в 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге в игре с «Адмиралом» (2:1).

– Какие чувства испытали?

– Классные чувства. Очень рад, что забили на последней минуте в таком тяжёлом матче. Не могли сегодня никак войти в игру, как-то не получалось. Но хорошо, что выиграли, главное – победа, очень рад, что ребята забили после моей передачи. Очень крутые эмоции. Спасибо огромное ребятам, они молодцы. Красивая история на последних секундах. Хорошо, что при полной арене немножко исправились после трёх поражений.

– Груз ответственности сейчас спадёт?

– Уверен, что будет полегче теперь. Люди уже не будут спрашивать на каждом шагу: «Ну когда ты уже это сделаешь?»

– Вас выбежала поздравлять вся команда. Каково это – обниматься с таким большим количеством игроков?

— Тяжело. Там могли и задавить. В овертайме когда выигрываешь, ребята так же на лёд выбегают. Мне было очень приятно, — цитирует Шипачёва Hockey.by.