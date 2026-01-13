Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Горим желанием хорошо завершить домашнюю серию». Дмитрий Яшкин — об игре с «Нефтехимиком»

«Горим желанием хорошо завершить домашнюю серию». Дмитрий Яшкин — об игре с «Нефтехимиком»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о предстоящем матче с «Нефтехимиком», который состоится сегодня, 13 января, на «Татнефть Арене», и оценил достижение форвардом минского «Динамо» Вадимом Шипачёвым отметки в 1000 очков в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– С какими эмоциями подходите к завершению домашней серии?
– Отличный настрой, горим желанием хорошо завершить домашнюю серию и отправиться на выезд с положительными эмоциями.

– Что можете сказать о сопернике?
– Будет упорный хоккей, с «Нефтехимиком» каждая игра складывается непросто. Нужно работать на максимуме и придерживаться своей системы игры.

– Вадим Шипачёв вчера набрал тысячное очко, вы его поздравили в социальных сетях.
– Это живая история, он большой молодец. Ещё раз поздравляю, превзойти этот рекорд будет сложно. Это лишь ещё раз подтверждает его высокий игровой уровень, — цитирует Яшкина сайт «Ак Барса».

Материалы по теме
Гришин: «Нефтехимик» изучил «Ак Барс» полностью, будем надеяться, что-то получится
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android