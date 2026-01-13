«Горим желанием хорошо завершить домашнюю серию». Дмитрий Яшкин — об игре с «Нефтехимиком»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о предстоящем матче с «Нефтехимиком», который состоится сегодня, 13 января, на «Татнефть Арене», и оценил достижение форвардом минского «Динамо» Вадимом Шипачёвым отметки в 1000 очков в КХЛ.

– С какими эмоциями подходите к завершению домашней серии?

– Отличный настрой, горим желанием хорошо завершить домашнюю серию и отправиться на выезд с положительными эмоциями.

– Что можете сказать о сопернике?

– Будет упорный хоккей, с «Нефтехимиком» каждая игра складывается непросто. Нужно работать на максимуме и придерживаться своей системы игры.

– Вадим Шипачёв вчера набрал тысячное очко, вы его поздравили в социальных сетях.

– Это живая история, он большой молодец. Ещё раз поздравляю, превзойти этот рекорд будет сложно. Это лишь ещё раз подтверждает его высокий игровой уровень, — цитирует Яшкина сайт «Ак Барса».