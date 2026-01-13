Трёхкратный олимпийский чемпион: Шипачёв заслужил орден дружбы народов России и Беларуси!

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об организации поздравления форварда минского «Динамо» Вадима Шипачёва с 1000-м очком в КХЛ.

«Отдадим должное как КХЛ, так и минскому «Динамо» – удивительно тёплая хоккейная атмосфера в столице Беларуси, 15 тысяч зрителей на трибунах, всё внимание – 87-му номеру.

Молодцы менеджеры Минска, которые сделали такой мощный кадровый ход с Шипачёвым. И молодец тренер Квартальнов, который в самые важные моменты постоянно выпускает Вадима на лёд и не заглядывает в паспорт. Не случайно именно Квартальнов – рекордсмен по матчам в КХЛ.

Вообще я вам скажу, что заслуги Шипачёва трудно переоценить. В наш сложный век он объединил болельщиков двух стран и заслужил не столько табличку «1000», сколько орден дружбы народов России и Беларуси. Вот что главное!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.