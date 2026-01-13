Скидки
Сергей Фёдоров: я пытался купить Corvette в Москве, до сих пор моя любимая машина

Сергей Фёдоров: я пытался купить Corvette в Москве, до сих пор моя любимая машина
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров после церемонии в честь вывода из обращения «красных крыльев» 91-го номера рассказал о своей любимой машине Chevrolet Corvette.

«Я пытался купить Corvette в Москве, до сих пор моя любимая машина. Но сейчас у меня семья, о которой нужно заботиться, поэтому двухместный вариант меня не устраивает. Иначе я бы взял её, бордового цвета», — приводит слова Фёдорова аккаунт 97.1 The Ticket на своей странице в социальной сети Х.

Фёдоров перед церемонией появился на арене «Детройта» в кабриолете Chevrolet Corvette C4. Именно такой автомобиль был у легенды «красных крыльев» во время его игры в НХЛ.

Комментарии
