Третьяк поздравил Шипачёва с 1000-м набранным очком в КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва с 1000-м набранным очком в лиге. Форвард установил уникальное достижение КХЛ в матче с «Адмиралом» (2:1), сделав результативную передачу.

«От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю Вадима Шипачёва с покорением грандиозной бомбардирской вершины. 1000 очков в КХЛ – абсолютный рекорд нашего клубного хоккея, который ещё долго не будет побит. Такое достижение по силам только великому спортсмену, каким и является Шипачёв. Это один из самых ярких центральных нападающих нашей эпохи. Выходя на лёд, Вадим олицетворяет лучшие традиции отечественной хоккейной школы: высший уровень мастерства, интеллект и тонкое понимание игры, способность вести за собой партнеров, забить или сделать голевой пас в самый нужный момент.

На игре Шипачёва уже выросло целое поколение мальчишек, которые стремятся быть похожими на одного из самых умных и острых форвардов нашей страны. А ещё Вадим подаёт молодёжи прекрасный пример патриотизма, готовности защищать честь нашего флага на международных турнирах. За сборную России Шипачёв выступает с 2010 года. В свитере национальной команды он также добился выдающихся достижений, которыми заслуженно может гордиться. Вадим – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель серебряных и бронзовых наград самых престижных соревнований. А ещё он четвёртый бомбардир сборной за всю историю, автор очень важных голов и передач. Шипачёв отдал голевой пас в золотом финале ЧМ-2014, забивал американцам в победном полуфинале мирового первенства-2015, а на чемпионате мира в Москве 10 лет назад стал лучшим бомбардиром нашей команды. Его вклад в успехи сборной очень велик. И он вправе гордиться им не меньше, чем многочисленными бомбардирскими рекордами на клубном уровне.

Великая карьера Шипачёва продолжается, он в числе лидеров одной из сильнейших команд КХЛ. Надеюсь, мы ещё долго будем наслаждаться игрой выдающегося мастера. От души поздравляю нашего бомбардира и чемпиона и хочу пожелать Вадиму здоровья, удачи, новых побед и рекордов!» — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.