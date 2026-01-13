Скидки
«Автомобилист» объявил об изменениях в составах команд системы клуба

В составах команд системы «Автомобилиста» произошли изменения, сообщает пресс-служба клуба. Игроком команды стал 21-летний нападающий Семён Синяткин. С игроком заключён односторонний контракт ВХЛ до конца сезона-2025/2026.

23-летний защитник Степан Мысляев перешёл в «Олимпию» из клуба «Горняк-УГМК» в обмен на денежную компенсацию. Состав «Авто» покинули защитник Александр Пьянков и нападающий Эрнест Гладков. Контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон.

Синяткин выступал за юниорские команды санкт-петербургского «Динамо». Сезон-2023/2024 Семён провёл в СКА, за который дебютировал в КХЛ. Также он выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ и «СКА-1946» в МХЛ, выиграв вместе с этой командой Кубок Харламова. Прошедший сезон Синяткин провёл в команде «Куньлунь Ред Стар», сыграв в 17 матчах. Сезон-2025/2026 он начинал в клубе ВХЛ «Магнитка».

Новости. Хоккей
