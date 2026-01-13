Ротенберг — о сборной России: победа на ОИ-2018 — самый запоминающийся матч для меня

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал самые запоминающиеся матчи национальной команды.

– Назовите пять самых запоминающихся матчей сборной России для вас.

– Самый запоминающийся матч – победа на Олимпиаде в Южной Корее (в финале – 4:3 ОТ с Германией. – Прим. «Чемпионата»). На всю жизнь останется для меня как самый выдающийся результат на сегодняшний день. Это мечта маленького мальчика, который никогда не мог подумать, что мы вместе можем быть участниками той команды и выиграть золото.

Конечно, есть ещё очень важные матчи в истории сборной России. Я был в Турине на игре Россия – Канада, когда мы победили Уэйна Гретцки (он был генменеджером сборной Канады на Играх в 2006 году. – Прим. «Чемпионата»), обыграли самую сильную сборную в четвертьфинале. У нас была великая сборная, молодой Овечкин.

Чемпионат мира – 2008 в Квебеке – важная победа. Я видел, как ребята старались и работали. Как и все, болел за команду.

Первая моя игра как генерального менеджера сборной России – в Питере было 76 тыс. зрителей на «Газпром-Арене», мы выиграли у Финляндии со счетом 5:0. Надеюсь, мы скоро это повторим. Хотим организовать такой матч в Москве на «ВТБ-Арене».

Самая запоминающаяся игра в качестве главного тренера – это победа на 9 мая в честь ветеранов Великой Отечественной войны (в матче с Беларусью. – Прим. «Чемпионата»). В этот день очень важно побеждать. Я очень переживал, но мы победили, – сказал Ротенберг в видео в телеграм-канале ФХР.