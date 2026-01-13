Скидки
Босс НХЛ отреагировал на уникальный рекорд Овечкина

Босс НХЛ отреагировал на уникальный рекорд Овечкина
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин зарекомендовал себя как один из самых выдающихся игроков в истории хоккея.

— Что вы думаете о новом рекорде Овечкина? Алекс первым в истории НХЛ провёл 21 сезон с 20+ голами от начала карьеры.
— Каждый раз, когда Алекс устанавливает новый исторический рекорд в НХЛ или достигает новой вехи, трудно удивляться. Он уже зарекомендовал себя как один из самых выдающихся игроков в истории хоккея, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 917 заброшенных шайб и 745 результативных передач в 1537 матчах.

