Форвард «Детройта» Ларкин рассказал о своей первой встрече с Фёдоровым

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин вспомнил свою первую встречу с Сергеем Фёдоровым на чемпионате мира после своего первого сезона в НХЛ.

«Мы были в Москве… Один из сотрудников зашёл и сказал: «К вам кто-то пришёл». Я подумал: «Боже мой, это же Сергей Фёдоров!»

Я помню, как он катался — быстро и изящно. При этом он был мощным хоккеистом. Одним из тех, с кого я брал пример. Хотел играть в его стиле и копировал его движения», — приводит слова Ларкина журналист Брэд Галли в социальной сети Х.

Напомним, «Детройт» провёл торжественную церемонию перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ) в честь вывода из обращения 91-го номера Сергея Фёдорова.