ФХР поздравила Вадима Шипачёва с 1000-м набранным очком в КХЛ

Комментарии

Федерация хоккея России поздравила нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва с 1000-м набранным очком в Континентальной хоккейной лиге. Форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1) и установил уникальное достижение в лиге.

«Легендарный нападающий, олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпиады, чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр мировых первенств вчера стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 1000 очков.

Федерация хоккея России поздравляет нападающего с рекордным достижением и желает продолжения успешной карьеры и новых рекордов!» — говорится в сообщении ФХР в телеграм-канале.

