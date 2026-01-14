Скидки
Босс НХЛ ответил на вопрос, в чём заключается секрет успешности Овечкина

Босс НХЛ ответил на вопрос, в чём заключается секрет успешности Овечкина
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, что его впечатляет в российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине его страсть к игре.

— В чём, на ваш взгляд, заключается секрет успешности Овечкина?
— Больше всего меня впечатляет в Алексе его страсть к игре. Он обожает выходить на лёд каждый вечер, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне 40-летний форвард провёл 46 матчей, в которых отметился 20 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Всего на счету Александра 1537 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 1663 (917+746) очка.

