Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лучший снайпер регулярки ВХЛ Шалагин забил эффектный лакросс-гол в матче с «Кристаллом»

Лучший снайпер регулярки ВХЛ Шалагин забил эффектный лакросс-гол в матче с «Кристаллом»
Комментарии

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Михаил Шалагин забил лакросс-гол в ворота саратовского «Кристалла» на 41-й минуте матча ВХЛ, сделав счёт 4:0 в пользу «Металлурга». Встреча завершилась победой новокузнецкого клуба — 5:1.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 января 2026, вторник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
5 : 1
Кристалл
Саратов
1:0 Соколов (Чуркин) – 07:56 (5x5)     2:0 Овчинников (Шалагин, Минеев) – 37:35 (5x4)     3:0 Соколов (Щемеров, Храпов) – 38:38 (5x4)     4:0 Шалагин (Горшков, Кодола) – 40:44 (5x5)     4:1 Самойлов – 52:39 (5x5)     5:1 Гуслистов (Шабловский, Курбатов) – 58:49 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «ВХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Всероссийской хоккейной лиги.

26-летний Шалагин является лучшим снайпером текущей регулярки. На счету Михаила 21 заброшенная шайба и 23 результативные передачи в 41 игре. Всего форвард провёл 168 матчей в ВХЛ и заработал 128 (59+69) очков.

На данный момент новокузнецкий «Металлург» возглавляет сводную таблицу ВХЛ с 71 очком в 42 встречах.

Материалы по теме
«Торпедо-Горький» проиграло «Витебску» в финале Евро-Азиатского Кубка дружбы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android