Лучший снайпер регулярки ВХЛ Шалагин забил эффектный лакросс-гол в матче с «Кристаллом»

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Михаил Шалагин забил лакросс-гол в ворота саратовского «Кристалла» на 41-й минуте матча ВХЛ, сделав счёт 4:0 в пользу «Металлурга». Встреча завершилась победой новокузнецкого клуба — 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «ВХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Всероссийской хоккейной лиги.

26-летний Шалагин является лучшим снайпером текущей регулярки. На счету Михаила 21 заброшенная шайба и 23 результативные передачи в 41 игре. Всего форвард провёл 168 матчей в ВХЛ и заработал 128 (59+69) очков.

На данный момент новокузнецкий «Металлург» возглавляет сводную таблицу ВХЛ с 71 очком в 42 встречах.