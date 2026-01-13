Лучший снайпер регулярки ВХЛ Шалагин забил эффектный лакросс-гол в матче с «Кристаллом»
Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Михаил Шалагин забил лакросс-гол в ворота саратовского «Кристалла» на 41-й минуте матча ВХЛ, сделав счёт 4:0 в пользу «Металлурга». Встреча завершилась победой новокузнецкого клуба — 5:1.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 января 2026, вторник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
5 : 1
Кристалл
Саратов
1:0 Соколов (Чуркин) – 07:56 (5x5) 2:0 Овчинников (Шалагин, Минеев) – 37:35 (5x4) 3:0 Соколов (Щемеров, Храпов) – 38:38 (5x4) 4:0 Шалагин (Горшков, Кодола) – 40:44 (5x5) 4:1 Самойлов – 52:39 (5x5) 5:1 Гуслистов (Шабловский, Курбатов) – 58:49 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «ВХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Всероссийской хоккейной лиги.
26-летний Шалагин является лучшим снайпером текущей регулярки. На счету Михаила 21 заброшенная шайба и 23 результативные передачи в 41 игре. Всего форвард провёл 168 матчей в ВХЛ и заработал 128 (59+69) очков.
На данный момент новокузнецкий «Металлург» возглавляет сводную таблицу ВХЛ с 71 очком в 42 встречах.
